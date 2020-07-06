В ВОЗ заинтересовались российской вакциной от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заинтересовались российской вакциной от коронавируса — авифавиром, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов", — заявила представитель ВОЗ.

Она также отметила, что в организации заинтересованы в российской вакцине и надеются, что специалисты из РФ согласятся сотрудничать.

Сейчас у организации для разработчиков вакцин есть Тесты солидарности препаратов от коронавируса, однако Россия, а также США, Великобритания, Франция и Китай, к этой программе не присоединились.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусной инфекцией заразились 11,4 млн человек, 533 тысячи из них скончались.