В WhatsApp добавили функцию "флеш-звонков"

Пользователи Android-устройств получили возможность авторизоваться в мессенджере WhatsApp с помощью функции "флеш-звонков". Об этом сообщает телеканал "Звезда".

При входе в учётную запись приложение самостоятельно позвонит на номер абонента. Отвечать на звонок не нужно – при получении соответствующего разрешения оно самостоятельно просмотрит список входящих звонков и подтвердит, что это действительно тот самый пользователь.

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Функция не будет доступна владельцам iPhone, так как IOS не позволяет получать доступ к истории вызовов.

Напомним, 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В новой версии разработчики приложения заявили, что мессенджер начнёт делиться информацией с Facebook. В частности, новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными о платежах и транзакциях пользователя.

Пользователи, которые не успели принять изменения или отказались от них, получат несколько недель после 15 мая, прежде чем потеряют доступ к приложению. Они будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

Планируется, что ограничение работы будет поэтапным – сначала для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадёт возможность получать уведомления о новых сообщениях.