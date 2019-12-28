В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений, сообщает РИА "Новости".

Она будет доступна только в групповых чатах и позволит освобождать память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их.

Включить функцию автоматической очистки смогут только администраторы бесед. Остальным участникам она будет недоступна.

Точная дата появления этой функции в общедоступной версии приложения неизвестна.