В Запорожской области подписали распоряжение о референдуме по вхождению в РФ

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава администрации рассказал об этом на форуме «Мы вместе с Россией». Решение было встречено аплодисментами. В конце мероприятия был исполнен гимн России. При этом дата мероприятия пока неизвестна.

Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российского телевидения, ведётся перевод экономики на рубли.