В Запорожской области подписали распоряжение о референдуме по вхождению в РФ
Глава администрации рассказал о решении на форуме «Мы вместе с Россией», однако возможную дату он пока не назвал
8 августа 2022, 18:06
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вхождению региона в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Глава администрации рассказал об этом на форуме «Мы вместе с Россией». Решение было встречено аплодисментами. В конце мероприятия был исполнен гимн России. При этом дата мероприятия пока неизвестна.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские войска освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали новые администрации, началось вещание российского телевидения, ведётся перевод экономики на рубли.
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