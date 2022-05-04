«Вахта памяти». Барнаульский депутат помог организовать поисковую экспедицию в Калужской области
Волонтёрам из Алтайского края удалось найти четырёх бойцов
Общероссийское движения «Сильная Россия» и общественная организация «Офицеры России» оказали спонсорскую помощь в организации поездки поискового отряда «Русич» на Вахту Памяти. Экспедиция проходит в деревне Колосово Ульяновского района Калужской области.
Алтайским добровольцам удалось найти четырёх бойцов, личные документы и другие вещи, которые помогут идентификации останков времён Великой Отечественной войны.
По местам военных действий
«Знаете, есть хорошее изречение: „Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат“. Мы работаем по 298 Алтайской стрелковой дивизии, которую сформировали в Барнауле. Бои здесь шли в 1942 году, когда Красная армия сдерживала наступление фашистов в этом районе. В конце 1942 года дивизию перебросили под Сталинград. В 1943 году она преобразовалась в знаменитую 80-ю Гвардейскую дивизию. Мы уже нашли останки бойцов, медальоны, документы. Но они в таком состоянии, после многих лет под землёй, что вскрывать их нельзя и нужно передавать на экспертизу», — рассказал руководитель поискового отряда «Русич» Вячеслав Овсиенко.
Отряд «Русич» представлен в этой поездке шестью участниками. 6 мая экспедиция вернётся в Барнаул. 7 мая стартует автопробег. А 8 числа в Белокурихе пройдёт акция «Дорога к обелиску». Там уже открыли четыре мемориальные доски ветеранам войн.
«Очень важно, что в работе поискового отряда участвуют школьники. Когда молодой человек сам пройдёт по местам боевых действий, когда лично увидит останки и экипировку времён войны, ему проще понять, как и какой ценой далась нашему народу победа над врагом в те легендарные годы», — считает руководитель Алтайского регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия», депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор клиники «Пигмалион» Алексей Маликов.
«Выражаю огромную благодарность Алексею Маликову за помощь в организации этой поездки и регулярное внимание к нашему движению, — продолжает Вячеслав Николаевич. — Мы очень плотно работаем на благо нашей молодёжи».
Алексей Маликов уверен, что когда неравнодушные люди прибывают на место событий, память, живущая там, касается их сердец.
«Каждый поднятый боец вернётся из небытия без вести пропавших в Великой Отечественной войне и будет торжественно перезахоронен. Быть может, ребята скоро забудут какие-то детали. Но они точно никогда не забудут, что в апреле 2022 года были в местах боевой славы Родины. Желаю всем нам мирного неба и благодарной памяти о наших прадедах, отстоявших нашу страну и её независимость от фашизма и националистического империализма. Всем крепкого здоровья, взаимопомощи и любви», — резюмирует Алексей Маликов.