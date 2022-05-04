«Вахта памяти». Барнаульский депутат помог организовать поисковую экспедицию в Калужской области

Общероссийское движения «Сильная Россия» и общественная организация «Офицеры России» оказали спонсорскую помощь в организации поездки поискового отряда «Русич» на Вахту Памяти. Экспедиция проходит в деревне Колосово Ульяновского района Калужской области.

Алтайским добровольцам удалось найти четырёх бойцов, личные документы и другие вещи, которые помогут идентификации останков времён Великой Отечественной войны.

По местам военных действий

«Знаете, есть хорошее изречение: „Война не закончена, пока не будет похоронен последний солдат“. Мы работаем по 298 Алтайской стрелковой дивизии, которую сформировали в Барнауле. Бои здесь шли в 1942 году, когда Красная армия сдерживала наступление фашистов в этом районе. В конце 1942 года дивизию перебросили под Сталинград. В 1943 году она преобразовалась в знаменитую 80-ю Гвардейскую дивизию. Мы уже нашли останки бойцов, медальоны, документы. Но они в таком состоянии, после многих лет под землёй, что вскрывать их нельзя и нужно передавать на экспертизу», — рассказал руководитель поискового отряда «Русич» Вячеслав Овсиенко.

Отряд «Русич» представлен в этой поездке шестью участниками. 6 мая экспедиция вернётся в Барнаул. 7 мая стартует автопробег. А 8 числа в Белокурихе пройдёт акция «Дорога к обелиску». Там уже открыли четыре мемориальные доски ветеранам войн.

«Очень важно, что в работе поискового отряда участвуют школьники. Когда молодой человек сам пройдёт по местам боевых действий, когда лично увидит останки и экипировку времён войны, ему проще понять, как и какой ценой далась нашему народу победа над врагом в те легендарные годы», — считает руководитель Алтайского регионального отделения Общероссийского движения «Сильная Россия», депутат Барнаульской городской Думы, генеральный директор клиники «Пигмалион» Алексей Маликов.

«Выражаю огромную благодарность Алексею Маликову за помощь в организации этой поездки и регулярное внимание к нашему движению, — продолжает Вячеслав Николаевич. — Мы очень плотно работаем на благо нашей молодёжи».

Алексей Маликов уверен, что когда неравнодушные люди прибывают на место событий, память, живущая там, касается их сердец.