Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот
Препарат будут использовать для ревакцинации
26 июня 2021, 18:12, Илья Звягинцев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, препарат будут использовать для ревакцинации и вакцинации тех, кто переболел коронавирусом.
"До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объёмы производства будут наращиваться", – добавил министр.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки первого компонента вакцины.
В ближайшие дни в регионе ожидается поставка ещё 15 тысяч доз препарата.
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