Валентина Матвиенко наградила барнаульского школьника за спасение девочки

13-летнего ученика барнаульской гимназии № 40 Тимофея Миронова наградили в Совете Федерации, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Напомним, летом школьник во время отдыха на пляже в селе Бобровка вытащил из воды тонущую девочку. На берегу он понял, что ребёнок не дышит, и начал звать на помощь. Пострадавшую удалось спасти.

14 октября подростка пригласили на церемонию награждения в рамках проекта «Дети-герои». Это мероприятие проходит сегодня, 3 ноября, в здании Совфеда в Москве. Участие в нём лично принимает глава ведомства Валентина Матвиенко, которая вручила Миронову медаль и подарки.