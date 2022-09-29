Бывший боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Как сообщает газета «Известия», он заявил, что отправится в военкомат после пленарных недель.

«У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — заявил он.

Валуев отметил, что его коллеги встали на воинский учёт в Госдуме, где смогли получить повестки.

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Происшествия Бывший футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Напомним, ранее повестку получил бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.