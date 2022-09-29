Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации
Он отправится в военкомат после пленарной недели Госдумы
29 сентября 2022, 20:17
Бывший боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Как сообщает газета «Известия», он заявил, что отправится в военкомат после пленарных недель.
«У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было, но на следующей неделе я поеду обязательно и явлюсь в военкомат», — заявил он.
Валуев отметил, что его коллеги встали на воинский учёт в Госдуме, где смогли получить повестки.
Напомним, ранее повестку получил бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.
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