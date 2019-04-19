Варшавское гетто 1941 года: как жили евреи в период оккупации Польши

Варшавское гетто – еврейское гетто в Варшаве, созданное нацистами в период оккупации Польши. Образовалось оно в 1940 году, когда ряд городских районов с высокой концентрацией евреев были объявлены карантинной зоной. Поляков с этих территорий выселили, и на их место было заселено 138 тысяч евреев из других мест. Первоначально выход из гетто без разрешения наказывался тюремным заключением на 9 месяцев. С ноября 1941 года стала применяться смертная казнь. 16 ноября гетто было огорожено стеной.

19 апреля 1943 году на территории произошло восстание: нацистская Германия планировала ликвидировать гетто. Сопротивление продолжалось около месяца, в результате было убито около 7000 защитников гетто и около 6000 сгорели заживо в результате массовых поджогов зданий. Оставшихся в живых отправили в лагерь смерти Треблинка. 16 мая гетто было окончательно ликвидировано.

Летом 1941 года, когда гетто еще не было огорожено стеной, на территорию пробрался немецкий солдат-радист и фотограф Вилли Георг. Он отснял несколько пленок о жизни гетто. Часть у него конфисковали при задержании, а часть сохранилась до наших дней.

Теме Варшавского гетто было посвящено несколько художественных кинолент. Особую строку в списке занимает фильм Романа Полански "Пианист" (2001). Он основан на реальных событиях и описывает историю пианиста Владислава Шпильмана.