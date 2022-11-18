ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники

Большинство россиян (81%) за то, чтобы провести детские праздники и новогодние елки, несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

15% россиян отметили, что детские праздники нужно сохранить, но сделать их скромнее. Отказаться от них предложили лишь 3% респондентов.

При этом 70% опрошенных сказали, что от новогоднего оформления городов и населенных пунктов отказываться не надо, но новую иллюминацию и украшения покупать не стоит. За то, чтобы сохранить в этом году традицию устанавливать праздничные ели, проголосовали 55% респондентов. Еще 34% - за то, чтобы делать это, но скромнее, 10% за то, чтобы отказаться от них.

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За праздничное оформление магазинов и торговых центров выступили 48% опрошенных, 37% - за то, чтобы украшать, но скромнее, 12% - за то, чтобы отказаться от этого.

При этом более половины опрошенных заявили, что в этом году следует отказаться от праздничных феерверков и салютов. Еще 22% заявили, что их следует сохранить или сохранить, но сделать скромнее.