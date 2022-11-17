Вдобавок к пробкам. На нескольких улицах Барнаула отключат светофоры

В Барнауле 17 ноября на нескольких перекрёстках отключат светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти часов утра до полудня не будет работать светофор у дома на Малахова, 113, а с 10 до 12 часов отключат светофор на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна.

Также 17 ноября с восьми утра до восьми вечера отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Попова.

Отметим, что из-за метели утром на дорогах Барнаула образовались серьёзные пробки. Заторы есть и в местах, где будут отключать светофоры.