Вдова Ельцина назвала ложью слова Михалкова о "Ельцин Центре"

Фото: екатеринбург.рф

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина прокомментировала критику со стороны режиссера Никиты Михалкова, который заявил, что в екатеринбургском "Ельцин Центре" каждый день происходит "инъекция разрушения национального самосознания людей". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Наины Ельциной, которое размещена на сайте Центра.

Она отметила, что ее глубоко возмутили заявления Михалкова, которые являются ложью и не имеют никакого отношения ни к "Ельцин Центру", ни к его деятельности. "Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдергивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны", - приводит агентство текст ее заявления.

Подчеркивается, что "Ельцин Центр" открылся в Екатеринбурге в ноябре прошлого открытия. Церемонию открытия посетили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и известные политики, деятели культуры и люди, которые близко знали Ельцина.

Вдова первого президента РФ отметила, что Михалков ни разу не посещал "Ельцин Центр" и, следовательно, критикует то, чего никогда не видел.

Наина Ельцина напомнила, что музей создавали под руководством попечительского совета, который возглавляли главы президентской администрации – Сергей Нарышкин, Сергей Иванов, сейчас его возглавляет Антон Вайно.

Она написала, что помнит, как Михалков был доверенным лицом Ельцина на выборах 1996 года и "тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад "команды Ельцина" в строительство новой России". Вдова первого президента России призналась, что ей "очень горько писать эти слова". "Я и представить не могла, что через 20 лет он с легкостью отречется от того, что говорил и делал", - заключила Наина Ельцина.

Агентство напоминает, что во время парламентских слушаний президент российского Фонда культуры Никита Михалков раскритиковал работу "Ельцин Центра", в котором, по его словам, каждый день "происходит инъекция разрушения национального самосознания людей", и предложил изменить характер его деятельности.

Михалков заявил, что в "Ельцин-центре" на высочайшем технологическом уровне реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России.

Режиссер попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко обратить внимание на данную проблему.