Вдова исследователя Арктики засудила новосибирскую клинику за смерть мужа

Вдова исследователя Арктики, геофизика Владимира Могилатова засудила частную клинику за смерть своего 74-летнего мужа. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Вечером 28 января мужчина пожаловался на боль в области сердца, несмотря на то, что раньше ничего подобного у него не наблюдалось. Утром 29 января Могилатов пошел на прием в клинику, в которой он наблюдался с 2014 года с разными недугами.

«29 января невролог назначил лечение обезболивающими, не исключив кардиологию. Врач-кардиолог сделала ЭКГ, но скорую вызывать не стала. Отправила мужа на анализы, в частности, на тропониновую пробу. Это белок сердечной мышцы, который является маркером повреждения миокарда. Кровь взяли рано утром 30 января, а результат, явно свидетельствующий о наличии инфаркта, был отправлен на электронную почту пациента лишь через четверо суток — 3 февраля», — рассказала вдова ученого.

По ее словам, мужу не могли поставить верный диагноз и допустили на конференцию в Москву.

Утром 2 февраля, незадолго до поездки в аэропорт у мужчины стало плохо с сердцем. Его отвезли в реанимацию Дорожной больницы. Врачи смогли запустить сердце один раз, но оно снова остановилось из-за обильного некроза, вызванного инфарктом более чем четырехдневной давности.

Родственников шокировало то, что врачи просмотрели признаки инфаркта, а лаборантка отправила анализы для важнейшего исследования только через два дня.

«Выяснилось, что у клиники даже не было лицензии на кардиологию взрослым пациентам, это подтвердила», — рассказала супруга Могилатова.

Семья обратилась в суд, который встал на ее сторону. Клинику обязали выплатить 350 тысяч за смерть мужчины.

Представители клиники в свою очередь заявили о том, что ученый обратился в клинику с жалобами на боль в шее, которую он списывал на остеохондроз. Врачи утверждают, что им с трудом удалось уговорить мужчину на ЭКГ.

На приеме у кардиолога Могилатов решительно отказался от госпитализации, утверждают в медицинском учреждении.