Вдова Пьера Нарцисса будет судиться с MMA промоушеном «Наше дело» из-за опубликованного видео

Вдова поп-исполнителя Пьера Нарцисса намерена судиться с промоушеном MMA «Наше дело». Она недовольна видеозаписью, которую опубликовали организаторы боёв.

Пьер Нарцисс должен был провести поединок с Николаем Лукинским. Он готовился к бою, но поединок так и не состоялся, потому что артист умер.

Уже после его смерти «Наше дело» опубликовал видео, на котором Пьера Нарцисса показали сильно опухшим. В то время артист уже болел, но никому об этом не говорил.

Вдова Нарцисса недовольна тем, что промоушен подписал на бой больного человека, а теперь ещё и пиарится на его смерти. Также она отметила, что у семьи не спрашивали разрешения на публикацию видео.

Женщина намерена обратиться в суд, сообщает Mash.