Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в Москве

Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Марию Шоппо.

По информации экстренных служб, пожар произошел в частном доме с мансардой в коттеджном поселке Лесное Озеро, который находится в Новой Москве. Вместе с Говорухиной в доме находилась домработница, которой удалось выбежать на улицу. Пожар удалось ликвидировать на площади в 100 квадратных метров, на площади в 70 «квадратов» обрушилось здание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал свои соболезнования в связи с трагедией. Он отметил, что она прожила вместе со своим мужем Станиславом более 50 лет.

Напомним, что Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни в санатории Барвиха, после продолжительной болезни. СМИ сообщали, что он боролся с раком.