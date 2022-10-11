Вечерние пробки сковали дороги из центра Барнаула

На данный момент заторы достигают семи баллов, но домой поехали ещё не все

11 октября 2022, 18:14, Илья Звягинцев

Привычные вечерние пробки сковали улицы Барнаула. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов на данный момент составляет семь баллов.

В центре стоит проспект Строителей, а также улицы Челюскинцев и Ядринцева. Местами проехать сложно на проспекте Красноармейском.

Сильно затруднено движение на дорогах в районе ВРЗ. Также пробка растянулась на проспекте Калинина.

Заторы фиксируются на улице Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.

Некоторые участки стоят на улицах Попова и Павловском тракте.

Комментарии
    Новости партнеров