Вечерние пробки сковали дороги из центра Барнаула
На данный момент заторы достигают семи баллов, но домой поехали ещё не все
11 октября 2022, 18:14, Илья Звягинцев
Привычные вечерние пробки сковали улицы Барнаула. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность заторов на данный момент составляет семь баллов.
В центре стоит проспект Строителей, а также улицы Челюскинцев и Ядринцева. Местами проехать сложно на проспекте Красноармейском.
Сильно затруднено движение на дорогах в районе ВРЗ. Также пробка растянулась на проспекте Калинина.
Заторы фиксируются на улице Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.
Некоторые участки стоят на улицах Попова и Павловском тракте.
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