"Вечно молодая" 61-летняя британка раскрыла секреты привлекательности

"Вечно молодая" жительница английского города Брайтон Хейли Вернон-Уорд раскрыла секреты своей неувядающей красоты.

Как сообщает Daily Mail, 61-летняя Вернон-Уорд ежедневно принимает витамины. По ее словам, пищевые добавки придают ей энергии, укрепляют кости и иммунитет.

"Я чувствую себя здоровее, чем в мои 40 лет", – утверждает британка.

Раз в неделю женщина ходит на групповые тренировки на виброплатформах. Кроме того, Вернон-Уорд подчеркнула, что не вкалывала ботокс до 58 лет. Однако в последние годы она периодически пользуется им, чтобы сгладить глубокие морщины на лице.

По словам женщины, не менее важны для красоты отношения в семье. Вернон-Уорд прожила в браке с мужем более 40 лет. По ее мнению, очень важно не растворяться в отношениях и иметь свои увлечения.