Ведомство по контролю за детскими лагерями могут создать в России
Новому органу президент предлагает передать все полномочия в сфере детского туризма
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Президент России Владимир Путин после трагедии на Сямозере в Карелии предложил создать в стране отдельное ведомство, которое будет отвечать за контроль отдыха детей в лагерях.
Об этом глава государства высказался на совещании с членами правительства в среду, 29 июня. Как передает РИА Новости, Путин отметил, что новый орган может взять на себя все полномочия в сфере детского туризма.
Правительство, в свою очередь, также создаст систему лицензирования детских баз отдыха. Президент уверен, что в стране необходимо вводить систему аккредитации лагерей.
Как сообщал портал Amic.ru, трагедия в Карелии случилась 18 июня. 47 детей из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" и четверо сопровождающих отправились в сплав на лодках. В это время начался шторм, в результате чего плавсредства перевернулись, погибли 14 детей.