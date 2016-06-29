Ведомство по контролю за детскими лагерями могут создать в России

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Президент России Владимир Путин после трагедии на Сямозере в Карелии предложил создать в стране отдельное ведомство, которое будет отвечать за контроль отдыха детей в лагерях.

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Прочее СК рассказал, что руководство лагеря в Карелии пыталось скрыть трагедию

Об этом глава государства высказался на совещании с членами правительства в среду, 29 июня. Как передает РИА Новости, Путин отметил, что новый орган может взять на себя все полномочия в сфере детского туризма.

Правительство, в свою очередь, также создаст систему лицензирования детских баз отдыха. Президент уверен, что в стране необходимо вводить систему аккредитации лагерей.

Как сообщал портал Amic.ru, трагедия в Карелии случилась 18 июня. 47 детей из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" и четверо сопровождающих отправились в сплав на лодках. В это время начался шторм, в результате чего плавсредства перевернулись, погибли 14 детей.