Ведущая программы «Час суда» получила условный срок за мошенничество
Женщина обещала помочь одному бизнесмену, но предприниматель решил обратиться в полицию
12 декабря 2022, 09:56, Илья Звягинцев
Российская телеведущая Елена Дмитриева, которая известна как судья из программы «Час суда» на РЕН ТВ, сама прошла через скамью подсудимых. Об этом сообщает SM-News.
Елена Дмитриева была одной из ведущих проекта, появившегося на экранах впервые в 2004 году.
Сообщается, что в 2020 году Дмитриеву приговорили к двум годам лишения свободы условно за мошенничество на 80 млн рублей.
Дмитриева якобы предложила свою помощь за вознаграждение одному бизнесмену, но предприниматель решил обратиться в полицию.
Ещё один участник преступной схемы получил четыре года условного срока.
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