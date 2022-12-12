Ведущая программы «Час суда» получила условный срок за мошенничество

Российская телеведущая Елена Дмитриева, которая известна как судья из программы «Час суда» на РЕН ТВ, сама прошла через скамью подсудимых. Об этом сообщает SM-News.

Елена Дмитриева была одной из ведущих проекта, появившегося на экранах впервые в 2004 году.

Сообщается, что в 2020 году Дмитриеву приговорили к двум годам лишения свободы условно за мошенничество на 80 млн рублей.

Дмитриева якобы предложила свою помощь за вознаграждение одному бизнесмену, но предприниматель решил обратиться в полицию.

Ещё один участник преступной схемы получил четыре года условного срока.