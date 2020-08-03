Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.

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Как отмечается, Великобритания и США подписали соглашения с компаниями Sanofi и GSK, а Япония договорилась с Pfizer. Европейские страны также "агрессивно" настроены в вопросе закупок лекарства, однако с кем ЕС заключил договор, не уточняется.

Как полагают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин богатыми странами продолжит расти. При этом первых партий вряд ли хватит на 7,8 миллиарда человек, а для выработки иммунитета потребуется несколько доз препарата. Из-за этого бедные страны окажутся последними в очереди на получение лекарства.

Bloomberg напомнил, что с подобной проблемой мир сталкивался в 2009 году, когда во время пандемии свиного гриппа государства с развитой экономикой точно также монополизировали поставки вакцины.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 18,08 млн случаев коронавируса и 689 тысяч смертей. Наибольшее число зараженных отмечается в США (4,6 млн человек), Бразилии (2,7 млн) и Индии (1,8 млн).