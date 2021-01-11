"Великая польза коронавируса!" Елена Малышева назвала плюсы перенесенного COVID-19

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала "великую пользу" перенесенного коронавируса. По ее словам, после заболевания у человека появляется отвращение к алкогольным напиткам.

В эфире программы "Жить здорово!", запись которого опубликовали на YouTube, Малышева рассказала историю своей подруги, телеведущей Арины Шараповой. По ее словам, Шарапова переболела коронавирусом, после выздоровления они побывали на лекции историка моды Александра Васильева, а затем зашли в кафе.

Там Шарапова призналась Малышевой, что после болезни не может даже видеть алкоголь. "Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!" – заключила телеведущая.