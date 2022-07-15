Велодорожку на улице 280-летия Барнаула перенесут по просьбам жителей

В новом микрорайоне Барнаула построят велосипедную дорожку с учетом пожеланий местных жителей. Речь про участок по улице 280-летия Барнаула вдоль домов №21, 23, 25 и 27. Подробности сообщает мэрия Барнаула.

По проекту дорожку должны были построить вдоль пешеходной зоны. Однако жители опасаются, что такое соседство будет небезопасно для пешеходов, особенно детей. А также может со временем повредить зеленые насаждения и газон.

«В таких ситуациях мы должны слышать беспокойство жителей, потому как, в первую очередь, они являются пользователями тех объектов, которые строятся в городе, в том числе дорожных», — прокомментировал выехавший на место заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

О том же сказал и присутствовавший на встрече предприниматель Дмитрий Аганов. Он уверен, что в вопросах благоустройства города необходимо слышать мнение жителей, находить общие решения.

«Как житель данного микрорайона я принимал активное участие в решении данного вопроса с момента его возникновения. Безусловно, я поддержал мнение и решение жителей. Благодаря совместным усилиям, готовности власти к открытому диалогу вопрос расположения велодорожки положительно решен. Эта ситуация служит примером того, как должно осуществляться взаимодействие жителей и администрации города», — сказал он.

А решен вопрос так: дорожку сместят по нечетной стороне от благоустроенного тротуара ближе к парковочным карманам. Это позволит разделить потоки велосипедистов и пешеходов.

Местные жители такой вариант поддерживают.

«Думаю, такой вариант устроит всех жителей нашего района. Мы благодарны за то, что наши замечания услышали и пошли навстречу. Конечно, строительство дороги и велодорожек очень важно для развития города, и мы рады тому, что и у нас появится новая дорога», — сказала активист Елена Крутилко.

Напомним, велосипедная дорожка строится вместе с основной дорогой. Это будет участок по улице 280-летия Барнаула от ул. Солнечной Поляны до ул. 65 лет Победы протяженностью 700 метров. Сейчас здесь обустраивают закрытую систему ливневой канализации, делают основание под дорожное полотно.