Мы пойдем другим путем: как быстро передвигаться по городу без пробок и пересадок

Закрытие моста на Новом рынке в Барнауле незамедлительно отразилось на дорожной обстановке. Каждое утро город стоит в семи-девятибалльных пробках; автомобилистам приходится искать новые маршруты, а пассажирам общественного транспорта — выходить из дома раньше и ездить на работу и обратно с пересадками. В таком режиме барнаульцам придётся жить до осени 2023 года.

Длительное нахождение в пробках (особенно в общественном) в час пик в летнюю жару — настоящее испытание. Если вы тоже оказались в числе «счастливчиков», ежедневные маршруты которых проходили через коммунальный мост, сейчас можно рассмотреть вариант смены транспортного средства на более мобильное — например, велосипед. Это быстрая, удобная и полезная альтернатива личным автомобилям, автобусам и трамваям.

К тому же сейчас это вполне доступное средство передвижения. Найти отличный велосипед любительского класса по приятной цене — не проблема. В Барнауле, например, такие представлены в магазине «ВелоДрим».

Без пробок и парковок

По мобильности, маневренности и быстроте передвижения велосипеду в небольшом городе практически нет равных. Автомобили, автобусы и даже мотоциклы не могут с ним сравниться: они вынуждены стоять в пробках, останавливаться на светофорах и пешеходных переходах, дорого обслуживаться и как-то парковаться. Велосипедист же может объехать весь трафик по тротуарам (в Барнауле ГИБДД относятся к этому с пониманием) и не доставит трудностей при парковке.

Простой способ быть активнее

Гиподинамию, или малоподвижный образ жизни, называют болезнью двадцать первого века. Так, чтобы приехать на работу, современному человеку требуется лишь дойти до автомобиля или ближайшей остановки общественного транспорта. При этом и сама работа часто «сидячая». До квартиры довезёт лифт, а продукты из магазина доставит курьер. Всё это приводит к тому, что тело постоянно находится в спокойном состоянии, и с годами теряет гибкость и мышечную массу.

В такой ситуации необходимо внедрять активность в повседневную жизнь. Регулярная езда на велосипеде от получаса до часа несколько раз в неделю даже без особых нагрузок уже изменит ваше самочувствие в лучшую сторону. Из-за того что физическая нагрузка помогает высвободить из организма гормоны стресса, вы станете лучше спать, улучшиться настроение и самочувствие. При этом сам процесс езды обладает медитативным, успокаивающим эффектом, который позволяет «очистить голову» и приводит в норму эмоциональный фон. Это ещё не говоря о том, что езда на велосипеде укрепляет организм и положительно воздействует на иммунитет.

Едешь и экономишь

Велосипед — это ещё и способ экономить. Зачем тратиться на проезд или бензин, когда на работу можно приехать на велосипеде, а деньги потратить на что-то более важное?

Косвенно вы экономите деньги ещё и на ремонте авто. Из-за частых коротких поездок срок эксплуатации двигателя сокращается. Частое включение и выключение двигателя приводит к тому, что моторное масло недостаточно нагревается и плохо смазывает движущиеся детали, поэтому они быстрее изнашиваются. Соответственно, чем чаще вы предпочитаете велосипед, тем меньше нагрузка на вашу машину.

При этом стоимость самих велосипедов варьируется. На рынке представлены как профессиональные модели (стоимость которых может достигать и даже превышать стоимость некоторых авто), есть «средний класс» — для увлечённых любителей, а есть и модели совершенно доступные — для новичков и для тех, у кого требования к велосипеду самые простые: чтобы ездил, был прочным, надёжным и безопасным.

Именно демократичные модели «для себя» представлены в магазине «ВелоДрим». Магазины сети работают в краевой столице и Новосибирске уже более восьми лет, и их основная цель — чтобы велосипед мог позволить себе каждый. При этом компания тщательно отбирает товар, сотрудничая напрямую с заводами Китая и выбирая проверенных поставщиков.

Все велосипеды в магазинах «ВелоДрим» проходят проверку и предпродажную подготовку. Специалисты бесплатно настроят, отрегулируют и подготовят к велосезону понравившуюся вам модель. Кроме того, вы получите в подарок комплект крыльев для велосипеда и бутылочку для воды с креплением.

Магазин «ВелоДрим» в Барнауле

Адрес: ул. Челюскинцев, 80в, к. 1, Н2

Режим работы: с 11:00 до 19:00

Телефон: +7(983)172-61-40

Сайт: shop-velodream.ru

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