Венедиктов назвал смерть Носика потерей для интернет-отрасли России

Носик скончался в ночь на воскресенье в возрасте 51-го года

9 июля 2017, 20:17

Фото: gailya.ru

Смерть известного журналиста и блогера Антона Носика - это большая потеря для российской интернет-отрасли. Об этом заявил главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает РИА Новости.

Журналист и блогер Антон Носик скончался в Москве

Журналист и блогер Антон Носик скончался в Москве

Напомним, Носик умер в российской столице в ночь на воскресенье, 9 июля, на 52-м году жизни.

Венедиктов отметил, что смерть Носика является большой потерей для отрасли и страны, поскольку он "угадывал, что будет в интернете <...> и показывал путь". "Никто, кроме него, вот это вперед не видел. Мы это видим по тому, что он сделал, как он опережал время", - добавил Венедиктов, подчеркну, что смерть является потерей того, что Носик мог бы увидеть, но не увидит.

Ранее жена блогера отметила, что причиной его смерти стала внезапная остановка сердца.

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