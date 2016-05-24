Верблюд в Индии оторвал голову хозяину, оставившему его на привязи в жару

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Верблюд оторвал своему хозяину голову после того, как он оставил животное на целый день на жаре со связанными ногами. Инцидент произошел в субботу, 21 мая, в индийском округе Бармер, пишет РИА Новости со ссылкой на The Times of India.

Владелец верблюда лишь вечером вспомнил, что оставил животное привязанным. Когда мужчина попытался развязать его, верблюд напал на хозяина. Очевидцы утверждают, что животное схватило мужчину зубами за шею, подняло его и бросило на землю, оторвав хозяину голову.

Затем животное в течение шести часов успокаивали 25 местных жителей. О дальнейшей судьбе животного ничего не сообщается.

Агентство подчеркивает, что в этом регионе Индии, штате Раджастан, была рекордная жара. В день, когда произошел инцидент, столбик термометра поднимался до +43 градусов.