Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-Оолтюлюшевич Допчун-Оол на своей странице в соцсети "ВКонтакте" возмутился проведенному обряду с сожжением пяти верблюдов в лесу под Ангарском.

1 февраля на хостинге YouTube появилось видео, в котором сообщается о том, что бурятские шаманы провели древний обряд с принесением в жертву пяти верблюдов. Молебен вызвал негодование общественности.

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Общество Прокуратура проверит жертвоприношение пяти верблюдов ради укрепления России

Верховный шаман осудил инициативу шамана из Ангарска Артура Цыбикова и пообещал на Совете шаманов России лишить звания своего заместителя. Он заявил, что Цыбиков извратил шаманство и принизил всех представителей своими действиями.

"Это же нельзя, когда сжигается верблюжье мясо прямо с кожей, шерстью. Пять верблюдов! Это же получается садизм. Если с животными так жестоко обращаются, значит и людям они ничего хорошего не приносят. Получается, очень жестокие люди так делают", – написал шаман.

"То, что совершили шаманы из Ангарска – убийство целых пяти верблюдов – это кощунство. Верблюды – это священные животные. Это чуткое животное, которое все понимает. Если верблюд учует что-то, если его собираются зарезать, он начинает плакать как человек. Нельзя убивать верблюда, кушать его мясо, потому что верблюд в древние времена исходил все караванные пути Азии и Европы, везде грузы возил, и это очень ценили, поэтому это животное священным стало", – отметил верховный шаман.

Ранее сообщалось, что информацию о жертвоприношении животных ради "укрепления России" проверит прокуратура Иркутской области. Ведомство уже получило объяснение от Цыбикова, который инициировал обряд.