Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Он заявил, что подобные жертвоприношения – это садизм, который извращает понятие шаманства

25 февраля 2019, 18:51

Верховный шаман России Кара-Оолтюлюшевич Допчун-Оол на своей странице в соцсети "ВКонтакте" возмутился проведенному обряду с сожжением пяти верблюдов в лесу под Ангарском. 

1 февраля на хостинге YouTube появилось видео, в котором сообщается о том, что бурятские шаманы провели древний обряд с принесением в жертву пяти верблюдов. Молебен вызвал негодование общественности.

Прокуратура проверит жертвоприношение пяти верблюдов ради укрепления России

Прокуратура проверит жертвоприношение пяти верблюдов ради укрепления России

Верховный шаман осудил инициативу шамана из Ангарска Артура Цыбикова и пообещал на Совете шаманов России лишить звания своего заместителя. Он заявил, что Цыбиков извратил шаманство и принизил всех представителей своими действиями.

"Это же нельзя, когда сжигается верблюжье мясо прямо с кожей, шерстью. Пять верблюдов! Это же получается садизм. Если с животными так жестоко обращаются, значит и людям они ничего хорошего не приносят. Получается, очень жестокие люди так делают", – написал шаман.

"То, что совершили шаманы из Ангарска – убийство целых пяти верблюдов – это кощунство. Верблюды – это священные животные. Это чуткое животное, которое все понимает. Если верблюд учует что-то, если его собираются зарезать, он начинает плакать как человек. Нельзя убивать верблюда, кушать его мясо, потому что верблюд в древние времена исходил все караванные пути Азии и Европы, везде грузы возил, и это очень ценили, поэтому это животное священным стало", – отметил верховный шаман.

Ранее сообщалось, что информацию о жертвоприношении животных ради "укрепления России" проверит прокуратура Иркутской области. Ведомство уже получило объяснение от Цыбикова, который инициировал обряд.

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