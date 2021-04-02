Верховный суд отказался отменять антиковидные ограничительные меры

Верховный суд России отклонил групповой иск об отмене антиковидных мер, введённых на фоне пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению представителя прокуратуры, иск основан на ложном трактовании закона.

"Доводы искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с этим удовлетворению оно не подлежит", – отметил представитель ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что оспариваемые истцами нормы соответствуют полномочиям главного санитарного врача России и не нарушают прав граждан.

Юристы, представляющие истцов, в свою очередь заявляли о множественном нарушении прав. Они не согласны с решением и намерены его обжаловать.

Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Пенсионерам разрешили гулять, а клубам и барам – работать ночью.