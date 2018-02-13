"Вернуть" Крым: украинский депутат придумал способ возврата полуострова

По словам украинского депутата Юрия Березы, ВСУ сейчас являются "одной из самых способных армий Европы", сообщает LIFE.

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Политика Единственный способ "вернуть" Крым назвали на Украине

Вернуть Крым и Донбасс Украине может только украинская армия, заявил депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт".

"Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет", - сказал Береза в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, минские договоренности помогли Украине провести реорганизацию вооруженных сил страны. Он также отметил, что "время России заканчивается".