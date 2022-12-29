Новая минимальная цена будет актуальна до 31 декабря 2028 года включительно

29 декабря 2022, 09:56, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Цена на весь алкоголь в Алтайском крае подорожает с 1 января. Об этом сказано в приказе федерального Министерства финансов, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 января 2023 года минимальная цена за бутылку игристого вина объемом 0.7 литров установят на уровне 239 рублей. В данный момент минимальная стоимость бутылки напитка составляет 169 рублей. Стоимость игристых вин вырастет как минимум на 41,4%.

Также с начала 2023 года вырастет минимальная розничная цена на водку — она составит 281 рубль за 0,5 литра вместо 261 рубля. Коньяк поднимется в цене с 458 до 517 рублей, а цена на бренди увеличится с 348 до 375 рублей.

Отмечается, что эти минимальные цены будут актуальны до 31 декабря 2028 года включительно.