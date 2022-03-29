Весенний призыв в России будет меньше, чем в прошлом году

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на службу этой весной направят 134,5 тысячи человек, что меньше, чем было в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с указом президента, в Вооружённые силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр поручил начать отправку призывников в войска в третьей декаде мая, а сама призывная кампания стартует 1 апреля. Отдельно Шойгу подчеркнул, что призывников не будут отправлять в горячие точки, а все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.