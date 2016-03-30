Весовой контроль: чего ждать водителям большегрузов в Алтайском крае?

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

Уже с 1 апреля Алтайском крае в течение месяца будут действовать весенние ограничения на передвижение по региональным дорогам. Изменения коснутся автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое выдает "Алтайавтодор". Эта же организация занимается и взвешиванием транспортных средств.

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

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Вопрос дня Что делать, если машина не прошла весовой контроль?

Всего в ведении "Алтайавтодора" 16 тыс. км дорог регионального значения, самые проблемные участки по маршрутам Троицк – Целинное, Бийск – Мартыново, а также в направлении Рубцовска и Михайловского. Для большего охвата территории в крае действуют четыре мобильных пункта весового контроля и один стационарный, который находится на барнаульском Новом мосту.

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

"Режим ограничения вводится ежегодно, связано это с обильным снеготаянием, в результате которого дорожное полотно теряет прочность, поэтому предел максимально разрешенного веса смещается с 10 до 6 тонн. Нарушителям грозят штрафы в зависимости от процентного соотношения перегруза. Так, водители могут заплатить от 1 до 10 тыс., должностные лица – от 10 до 50 тыс., а юридические – от 50 до 500 тыс. Все средства идут в региональный бюджет", – объяснил начальник отдела эксплуатации постов весового контроля "Алтайавтодора" Олег Семенов.

Фото: Вячеслав Мельников. ИА "Амител"

За два месяца 2016 года в Алтайском крае проведено почти 107 тысяч взвешиваний транспортных средств и составлено 459 актов о превышении установленных органичений по нагрузке на ось, сумма ущерба составила уже 483 тыс. рублей.