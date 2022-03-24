Весточка из дома. Алтайские военные, участвующие в спецоперации на Украине, получат посылки от родных

Военнослужащие из Алтайского края, участвующие в спецоперации на Украине, получат посылки из дома. Фура 23 марта отправилась из Алейска в Брянскую область.

Акцию «Весточка из дома» организовали жёны военнослужащих при поддержке войсковой части, администрации Алейска и регионального отделения «Единой России». Вместе с горожанами к акции присоединились депутаты краевого Заксобрания от фракции «Единая Россия» Юрий Матвейко, Максим Банных, Александр Демин, Анатолий Вытоптов. В сборе также участвовало предприятие «Алейскзернопродукт» и другие компании Алейска и Алейского района.

Организовать доставку груза помогла «Единая Россия». Партия выразила благодарность председателю Общественного совета Министерства транспорта Алтайского края Алексею Паженцеву и директору транспортной компании «Алтай» Юрию Бетенькову за то, что откликнулись на предложение поддержать акцию «Весточка из дома».

«Уже через неделю военнослужащие, которые сегодня находятся на боевом посту на Украине, получат весточку из родного дома. Уверен, что такая поддержка им сейчас нужна как никогда», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Фура с грузом объёмом 70 кубометров направилась в Брянскую область, откуда посылки распределят по местам дислокации военнослужащих из Алейска.

Помимо этого, предприятия и жители Алтайского края принимают участие в сборе средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, который в феврале объявила «Единая Россия». За месяц на счёт Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития поступило более 2,5 миллиона рублей. Сбор средств продолжается, в нём могут принять участие все желающие.

Реквизиты для сбора средств:



Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

ИНН: 2225056528

КПП: 222401001

Расчётный счёт: 40703.810.8.02000001064

БИК: 040173604

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счёт: 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц: «Добровольное пожертвование на реализацию программ (проектов) помощи беженцам / вынужденным переселенцам. Без налога (НДС)»

Назначение платежа для физических лиц: «Добровольное пожертвование на программу помощи вынужденным переселенцам ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, адрес регистрации, гражданство. Без налога (НДС)»