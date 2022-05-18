Ветер, жара и грозы. В алтайском МЧС напомнили о «пожароопасной» погоде 19 и 20 мая

По данным алтайского Гидрометцентра, 19 и 20 мая в регионе ожидается усиление ветра до 15 м/с, с порывами до 17-22 м/с. Как сообщает пресс-центр регионального МЧС, в условиях сохраняемой пожароопасности наивысшего, 5 класса, любое возгорание будет способствовать быстрому распространению и развитию пожара.

При этом, по данным синоптиков, в отдельных районах края возможны кратковременные дожди и грозы. Дневная температура в эти дни составит от +22 до +33 градусов днём и от +7 до +18 градусов ночью.

Спасатели напомнили, что в пожароопасный сезон недопустимо пользоваться в лесу открытым огнём, использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнём вблизи заправляемых автомобилей, а также оставлять бутылки или осколки стекла в лесу.

Кроме того, нельзя выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, стерню на полях и в лесу, а также разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого леса.