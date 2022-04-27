Ветеранам ВОВ предоставят право на бесплатные полёты по России и странам СНГ

Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные билеты на самолёты или поезда для путешествий по России и странам СНГ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Объясняем.РФ». Льготный тариф также предоставляется сопровождающему ветерана человеку.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» предоставляют бесплатные билеты ветеранам с 3 по 12 мая. Также для них бесплатными станут полёты в компаниях «РусЛайн» (с 29 апреля по 15 мая), NordStar (с 1 по 10 мая), «Азимут» (с 1 по 31 мая) и Smartavia (с 4 по 16 мая). Компании Nordwind и «Ямал» открывают бесплатные билеты с 1 по 20 мая и с 1 по 12 мая соответственно.

В авиакомпании Utair ветеранам доступны бесплатные билеты круглый год. Кроме того, для ветеранов и инвалидов ВОВ постоянно действует право бесплатного проезда на поездах дальнего следования.

Акция с предоставлением бесплатных авиабилетов для участников ВОВ проводится ежегодно.

По состоянию на 25 апреля, в Барнауле проживает 73 ветерана Великой Отечественной войны, 75 бывших жителей блокадного Ленинграда, 79 узников концлагерей и 1671 труженик тыла в годы войны.

Новости

Общество Ветераны ВОВ получили 10 тысяч рублей ко Дню Победы