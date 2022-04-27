Ветеранам ВОВ предоставят право на бесплатные полёты по России и странам СНГ
Несколько российских авиакомпаний предоставили ветеранам право на бесплатные перелёты в дни майских праздников. Такая акция проводится ежегодно
Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные билеты на самолёты или поезда для путешествий по России и странам СНГ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Объясняем.РФ». Льготный тариф также предоставляется сопровождающему ветерана человеку.
Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» предоставляют бесплатные билеты ветеранам с 3 по 12 мая. Также для них бесплатными станут полёты в компаниях «РусЛайн» (с 29 апреля по 15 мая), NordStar (с 1 по 10 мая), «Азимут» (с 1 по 31 мая) и Smartavia (с 4 по 16 мая). Компании Nordwind и «Ямал» открывают бесплатные билеты с 1 по 20 мая и с 1 по 12 мая соответственно.
В авиакомпании Utair ветеранам доступны бесплатные билеты круглый год. Кроме того, для ветеранов и инвалидов ВОВ постоянно действует право бесплатного проезда на поездах дальнего следования.
Акция с предоставлением бесплатных авиабилетов для участников ВОВ проводится ежегодно.
По состоянию на 25 апреля, в Барнауле проживает 73 ветерана Великой Отечественной войны, 75 бывших жителей блокадного Ленинграда, 79 узников концлагерей и 1671 труженик тыла в годы войны.