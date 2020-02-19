Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах
Также безвозмездно поедет и сопровождающий
19 февраля 2020, 08:33, Никита Черников
Ветеранам Великой Отечественной войны дадут право бесплатного пожизненного проезда в поездах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова.
"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", – заявил Белозеров на первом заседании партийного оргкомитета "Наша Победа".
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