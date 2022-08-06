Ветеринар рассказал подробности спасения косулёнка, попавшего под комбайн на Алтае

Ветеринар рассказал подробности истории спасения косулёнка, попавшего под комбайн в Алтайском крае. Пост на эту тему опубликовали в Минприроды Алтайского края.

Для того чтобы животное в будущем смогло ходить, ему потребовалась срочная операция. Она прошла успешно и теперь нужно дать косулёнку восстановиться.

Напомним, что инцидент произошёл в Усть-Калманском районе. Детёныш лежал в высокой траве и комбайнёр не заметил его.

Прямо в поле мужчина наложил животному шину и сразу отвёз его к ветеринарам.