Ветеринар рассказал подробности спасения косулёнка, попавшего под комбайн на Алтае
Для того чтобы раненое животное смогло в будущем ходить, ему потребовалась сложная операция
6 августа 2022, 10:56, Илья Звягинцев
Ветеринар рассказал подробности истории спасения косулёнка, попавшего под комбайн в Алтайском крае. Пост на эту тему опубликовали в Минприроды Алтайского края.
Для того чтобы животное в будущем смогло ходить, ему потребовалась срочная операция. Она прошла успешно и теперь нужно дать косулёнку восстановиться.
Напомним, что инцидент произошёл в Усть-Калманском районе. Детёныш лежал в высокой траве и комбайнёр не заметил его.
Прямо в поле мужчина наложил животному шину и сразу отвёз его к ветеринарам.
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