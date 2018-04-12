Ветеринары Алтая рекомендовали птицефабрикам подумать о птичьем гриппе

Правительство Алтайского края провело заседание межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством первого зампреда Александра Лукьянова, сообщается на сайте Управления ветеринарии региона.

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Прочее Птичий грипп вновь может прийти в Алтайский край — Россельхознадзор

Особое внимание было уделено вопросу "О принятии дополнительных мер по профилактике гриппа птиц на территории Алтайского края". Рассмотрение вопроса объяснено тем, что в текущем году сохраняется высокая вероятность заноса вируса гриппа птиц на территорию России с мигрирующими потоками перелетных птиц.

Это обусловлено эпизоотическим неблагополучием таких государств, как Афганистан, Болгария, Вьетнам, Гонконг, Нидерланды, Япония, Тайвань, Южная Корея, Индия, Ирак и др.

В 2017 году было зарегистрировано около трех тысяч очагов гриппа птиц в 60 странах мира. На территории 12 субъектов Российской Федерации было зарегистрировано 35 вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

Как было отмечено, для Алтайского края сохранение эпизоотического благополучия территории имеет огромное социально-экономическое значение, поскольку на территории 16 районов региона функционирует 26 птицеводческих предприятий, из которых 9 - закрытого типа и 17 - работающих в закрытом и открытом режимах. Поголовье птицы всех видов составляет более 12 миллионов единиц.

По итогам заседания руководителям птицеводческих предприятий всех форм собственности рекомендовали соблюдать зоогигиенические, ветеринарные и санитарные требования при содержании, перевозке птицы, а также производстве продукции птицеводства.

Кроме того, им посоветовали создать "буферные зоны", а также запастись дезинфицирующими средствами и расходными материалами с учетом возможного возникновения очагов гриппа птиц, предусмотрев выделение необходимого количества техники. Кроме того, необходимо провести анализ хозяйственных связей птицеводческих предприятий, обеспечить функционирование трупосжигательных печей.

В случае массового падежа птицы руководителям птицеферм необходимо немедленно информировать специалистов государственной ветеринарной службы.