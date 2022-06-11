Въезд из Республики Алтай в Алтайский край органичат на «Бирюзовой Катуни» 12 июня

12 июня в связи с проведением фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни» ограничат движение транспорта на нескольких участках особой экономической зоны. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в частности, с 10:00 до 17:00 перекроют въезд через мост на территорию Алтайского края из Республики Алтай.

Кроме того, для обеспечения общественного порядка вход на территорию туристического комплекса будет осуществляться через пропускные пункты полиции.

Напомним, что празднование Дня России на «Бирюзовой Катуни» состоится 12 июня.