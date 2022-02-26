ВГТРК и Первый канал вышли из Европейского вещательного союза

ВГТРК, Первый канал и радио дом “Останкино” объявили о выходе из Европейского вещательного союза, говорится в официальном сообщении Первого канала.

В заявлении решение названо ответной мерой на отстранение России от участия в Евровидении-2022. Первый канал назвал отстранение “неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчёркивал свой неполитический статус”.

“Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с Евровидением. Так, в 2016 году победу одержала песня “1944”, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Белоруссию (“Я научу тебя”), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина “политика” организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно”, — сказано в сообщении.