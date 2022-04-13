Вице-премьер Белоусов заявил о восстановлении запасов продуктов в России
По словам чиновника, ситуация устойчива и находится под контролем властей
В России восстанавливаются запасы в розничной торговле, заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.
По данным чиновника, запасы по основным группам товаров уже достигли нормы.
«Так, по сахару запасы составляют уже более двух недель, по подсолнечному маслу — более пяти недель, муке и крупам — пять-шесть недель, детским смесям и консервам — 10-12 недель», — сказал он.
Он также добавил, что ситуация устойчива и находится под контролем властей, а повышение цен связал с «ажиотажным спросом одновременно с сокращением импортных поставок».
Ранее Минсельхоз РФ поручил создать неснижаемый запас зерна и сахара в интервенционном фонде до 2024 года. Запасы зерна, согласно сообщению ведомства, должны составить 3 млн тонн, а сахара — 250 тыс. тонн.