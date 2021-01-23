Вице-премьер Голикова порекомендовала не прививаться уже переболевшим COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова порекомендовала не прививаться россиянам, которые уже переболели коронавирусом. По ее словам, случаи повторного заражения COVID-19 носят единичный характер и их причина пока неизвестна.

"Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета", – цитирует ее слова во время передачи "Вести в субботу" ТАСС.

Отдельно Голикова объяснила случаи повторного заражения COVID-19 – по ее словам, причиной может быть легкое течение заболевания на первом этапе либо ошибочная постановка диагноза. Вице-премьер отметила, что даже при низком уровне антител иммунитет все равно сможет защитить организм при встрече с вирусом.