Видеоблогер Саша Спилберг выступила в Госдуме

На парламентских слушаниях в Госдуме выступила известный видеоблогер Александра Балковская, известная под именем Саша Спилберг, сообщает "Газета.Ru".

"Станьте прозрачными, делайте видео, выкладывайте. Не бойтесь показать свое человеческое лицо, свою семью. Скажите об этом своим детям. Тогда государство через некоторое время превратится из абстрактного понятия в конкретных людей", - посоветовала депутатам Саша.

Также она прокомментировала приговор блогеру Руслану Соколовскому: "Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей - это жестоко и непрагматично и точно не способствует доверию молодежи", - добавила она.

Ранее сообщалось, что видеоблогеров с миллионами подписчиков попросили принять участие в парламентских слушаниях "О молодежной политике Российской Федерации".