Танцы с ценниками. Как барнаульские магазины иностранных товаров выживают в условиях санкций и пополняют ассортимент

Из-за западных санкций магазины, которые торговали преимущественно иностранными товарами, были вынуждены не только повышать цены на продукцию, но и перестраивать логистические цепочки. Сейчас точки с запчастями для автомобилей испытывают дефицит оригинальных комплектующих, лавки с музыкальными инструментами вынуждены жертвовать качеством, чтобы восполнить ассортимент, а магазины с видеоиграми добывают новинки неофициальным путём. Amic.ru выяснил у предпринимателей, какой выход они находят в условиях жёстких санкций и на что идут, чтобы сохранить ассортимент и покупателя.

Новости

Общество «Без штанов никто не остался». Как работают и живут сотрудники закрытых иностранных магазинов в Барнауле

Есть ли запчасти на автомобили?

Поставки оригинальных запчастей в Россию сократились в два с половиной раза, рассказывает руководитель отдела продаж «Альбион-Моторс» Антон Милаенко. Самыми дефицитными, по его словам, являются комплектующие для Land Rover, BMW, Porshe, Yaguar и Volkswagen — заводы этих марок остановили производство и перестали поставлять автомобили в Россию.

В центре по обслуживанию автомобилей AutoPartner amic.ru сообщили, что у них так же полностью отсутствуют комплектующие Land Rover, которые привозили с Запада. За неимением оригиналов люди приобретают китайские аналоги.

«Логистические цепочки у нас остаются такие же, мы заказываем через Санкт-Петербург и через Москву. Существуют, конечно, перебои с оригиналами. В общем, запчастей не хватает. Если выбора нет, приходится ставить аналог. Либо машину поставить на стоянку, либо ездить на альтернативных запчастях — выбор очевиден», — рассказывает представитель AutoPartner.

В то же время собеседники отмечают, что спустя три месяца после начала спецоперации на Украине и жёстких санкций Запада, доступность запчастей на российском рынке повысилась. Даже цены становятся более адекватными. Но снизить их мешает осложнённая логистика.

Если раньше (до 24 февраля) запчасти доставляли из Европы, то теперь эти же европейские запчасти в нашу страну попадают окольными путями: в основном через Турцию, Арабские Эмираты, Казахстан и Китай. Поиск альтернативных вариантов доставки потребовал как денежных, так и временных затрат. Ждать комплектующие приходится от нескольких недель до нескольких месяцев.

«При заказе запчастей для автомобилей мы сталкиваемся с тем, что деталь есть, мы видим её на центральном складе, но срок поставки неизвестен, коврики в салон могут идти до двух месяцев, а раньше они всегда были доступны. Есть дефицит с лобовыми стёклами. С маслами, фильтрами вопрос решается в течение двух недель, с летней резиной — в течение двух недель, а фары, стёкла, кузовные элементы идут как минимум два месяца», — объясняет Антон Милаенко.

Милаенко говорит, что мастера в салоне не уговаривают клиентов ставить дубли вместо оригиналов запчастей. Водители сами решают, и, как правило, если срок большой, то выбирают альтернативу.

Запчасти на китайские, корейские и японские автомобили пока в наличии. Цены в этом сегменте выросли, но не равномерно. На некоторые позиции они поднялись в два раза, на что-то роста нет вообще, отмечают в AutoPartner. Также сохраняется ситуация, когда поставщики продают товар по завышенным ценам. Но в марте и в первой половине апреля такого было больше, отмечает Милаенко. Тогда, говорит он, многие ставили цены просто «на своё усмотрение» — такие вот танцы с ценниками. Сегодня искусственно завышать стоимость товаров труднее, потому что многие продавцы уже откатили их назад. По словам Антона Милаенко, стоимость запчастей в первые недели после санкций повысилась примерно на 110%, а затем произошло снижение примерно на 30-40%.

Новости

Авто Бывший московский завод Renault переименовали в «Москвич»

В среднем же с февраля этого года автозапчасти выросли в цене на 30%, рассказывает барнаульский автоблогер Александр Михельсон. Но эта цифра довольно плавающая, отмечает он.

По словам Антона Милаенко, в автобизнесе подорожало буквально «всё, что можно». Значительно повысились ценники на расходные материалы — масла, фильтры, тормозную жидкость, технические жидкости для автомобиля, тормозные диски и колодки, резину, навесное оборудование, турбины и датчики.

И, конечно, подорожали автомобили в целом. Даже на б/у рынке цена на авто подскочила в два-три раза. При этом дефицита машин пока нет, однако спрос со стороны покупателей уменьшился, говорит Михельсон: люди не рискуют тратиться в период кризиса. Со ссылкой на статистические данные эксперт прогнозирует, что в этом году в России будет продано 500 тысяч автомобилей, тогда как раньше продавали по 1,5 миллиона.

После резкой встряски рынок пытается прийти в себя. «Я бы сказал, рынок пытается выжить. Ни о каком росте или адекватной, комфортной работе, которая удовлетворяла наших покупателей, пока речи быть не может», — подчеркнул Антон Милаенко.

Автомобиль / Фото: amic.ru

Надежда на параллельный импорт

В Барнауле популярные марки Apple и Sumsung сейчас найти трудно, из Европы их не привозят. В магазине цифровой техники «М-Город» amic.ru сообщили, что все остатки уже давно раскупили. В наличии есть китайские модели — Xiaomi, Realme, Redmi, но их покупают не так охотно. Поэтому число посетителей снизилось, отмечают в магазине. Выхода из ситуации тут не видят:

«Вы телефон Apple ничем не замените. Если человек ходил с брендом Apple, он вряд ли заменит его на китайский смартфон, будет ходить со своей старой моделью. Поэтому посетителей стало меньше. Пока вообще непонятно, как всё будет работать. Клиентов у нас стало на 50% меньше».

Цены после резкого скачка весной сейчас пошли вниз. По словам представителя «М-Города», сначала магазин поднял цены в два раза, а затем начал их снижать. Причина резкого скачка цен — поставщик, который поднял стоимость отгрузки в два раза, объясняют в магазине.

В сети магазинов бытовой техники «Клен» amic.ru сообщили, что тоже снижают цены. В феврале-марте в сети подняли стоимость на 100%. Сейчас какая-то техника на 50% подешевела, но полного возврата к прежнему нет.

На проблемы с поставками в «Клене» не жалуются, говорят: у них все есть, и сроки привоза товара тоже не увеличились. Отсутствуют в «Клене» только отдельные позиции, но они на ситуацию серьёзно не влияют.

Между тем в России уже работает так называемый «параллельный импорт», пишут «Известия». В страну неофициально ввозят новые смартфоны Apple и Samsung. Идут и продажи iPhone SE в России, несмотря на то, что Apple решила не продавать его в нашей стране.

Правительство РФ параллельный импорт разрешило официально. Правда, попадают под него только определённые товары. В списке есть устройства от Apple, Samsung, Nokia, Sony, HP, Huawei, Lenovo. Этот список может ещё дополняться, отмечают эксперты.

Тем более что импортозаместить иностранную технику Россия не может. Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов ещё в марте рассказывал RTVI, что в сфере электроники и бытовой техники соотношение импорта и отечественных товаров 80% на 20%.

Между тем некоторые жители Алтайского края нашли способ сэкономить и приобретают товары в Казахстане. Так, если iPhone 11 на 128 Гб в барнаульском «МВидео» продаётся за 53 тысячи рублей, а в «Связном» за 56 тысяч рублей, то казахстанском «Технодоме» он обойдётся в 43,5 тысячи рублей (почти 300 тысяч тенге).

iPhone / Фото: pexels.com

Не виртуальные проблемы

Геймерам приходится туго: новые видеоигры сейчас в Россию привозят плохо и с большим опозданием, рассказали amic.ru в барнаульском магазине видеоигр Playday. Спрос высокий, однако из-за того что цены на некоторые товары сильно завышены и с поставками есть проблемы, сейчас его покрыть невозможно, говорят работники Playday:

«В России всего две компании, которые создают игры, — „1С Софтклаб“ и „Бука“, мы зависим от них. То, что приходит через официальные каналы, расходится по крупным сетям, до малых компаний ничего не доходит, мы живём остатками. Раньше можно было привезти из Европы диски, которые не издавались в России. В Японии можно было что-то достать, но сейчас это невозможно сделать».

Новости

Бизнес «Будет влиять на конечную цену». В России возникли проблемы с закваской для кисломолочных продуктов

Заказывать товар приходится через Объединённые Арабские Эмираты и практически контрабандой. Например, последний релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga в магазине брали не у официальных поставщиков, и доставка игры была проблемной.

Цены выросли почти на 30%. Если в январе игры в магазине в среднем стоили 4-5 тысяч рублей, то теперь нет дешевле 6-7 тысяч. На «Авито» при удачном исходе можно было прикупить новинку за 3-3,5 тысячи рублей. Даже за б/у диск просят от четырех до пяти тысяч.

На рынке сложился и дефицит консолей. Он начался ещё во время пандемии из-за дефицита полупроводников и продолжается по сей день. PlayStation 5, Xbox Series X/S сейчас очень трудно достать в магазине. Хорошая новость: цены на консоли после мартовских скачков тоже снизились. Как рассказал представитель магазина Playday, в марте их стоимость выросла практически в два раза. Например, версия Playstation 5 без диска стоила более 100 тысяч рублей. Теперь цена приставок PS5 и Xbox Series X откатилась назад, примерно до 80 тысяч. Но сейчас упал спрос, так как нельзя приобрести игры в официальных интернет-магазинах. Также россияне из-за санкций не могут оплатить покупку картами Visa и Mastercard.

Геймпады Playstation 4 / Фото: pixabay.com

Если всё так и продолжится, то Россия вернётся в девяностые и нулевые годы, когда процветало пиратство, отмечают в Playday. Магазинам, которые продают лицензии и игры для консолей, будет просто нечем торговать.

«Если ничего вообще не изменится, то для нас это закрытие, потому что тот объём, который привозят в Россию, недостаточен. Официальные поставщики не покроют такие мелкие магазины, как наш. Выход — искать другие ниши, полностью менять и перестраиваться. Пока что мы надеемся, что логистика наладится и объём вернётся», — говорят в Playday.

Отметим, что правительство РФ разрешило параллельный импорт консолей и оборудования PlayStation, Xbox и Nintendo, так что полностью пропасть с российских прилавков они не должны.

«Надежда есть»

Магазины музыкальных товаров Барнаула тоже столкнулись с серьёзным дефицитом товаров и вынуждены переориентироваться на Китай, хотя качество инструментов там хуже.

Как пояснили в MUZMAG 22, в Китае пока не могут сделать качественные духовые инструменты. Отечественные производители из-за санкций тоже испытывают проблемы.

«Многие российские производители инструментов — например, баянов, гармоней и фортепиано — используют импортные комплектующие и сейчас испытывают трудности с сырьём, запчастями. К тому же пока сложно понять качество российской продукции, нет обратной связи от музыкантов», — рассказали в MUZMAG 22.

Гитара / Фото: pexels.com

Представители магазина говорят, что к ним пока продолжают поступать товары из Японии, Китая, США, Германии и ряда европейских стран, но в очень ограниченном количестве. Уже есть дефицит по американским струнам марки D`addario.

А на дефицитные товары растут и цены, объясняют в магазине, отмечая, что укрепление рубля сейчас влияет далеко не на все товары.

Сейчас магазин ищет новых поставщиков и производителей с хорошими, качественными товарами. Благо поставки им полностью никто не обрубил: Россия для иностранных поставщиков важна, отмечают в MUZMAG 22, поэтому сворачивать деятельность здесь они вряд ли будут.

«Сейчас никто ничего не может сказать, как поведёт себя рынок и как изменится ситуация. Вообще мы позитивно смотрим в будущее и прогноз у нас благоприятный. Есть параллельный импорт, есть надежда, что это продлится недолгое время», — рассказали в магазине.

Что будет с ценами дальше?

Преподаватель алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг объясняет, что сейчас ценность курса многие ставят под сомнение, потому что валюта поступает на рынок, а тратить её некуда, ведь с Россией не сотрудничают европейские и американские компании.

Покупатели / Фото: amic.ru

За границей курс сейчас искажённый, отмечает эксперт. Там учитывают риски и завышают его, потому что экономисты не уверены, подорожает валюта или подешевеет.

«Мне рассказывали, что в Хорватии в отеле просят 80 рублей за доллар, а не 60 рублей. Цена контрактов, таким образом, растёт. Всё решается переговорами. Одна сторона говорит курс, а вторая с этим курсом не согласна и предлагает другой. Понятно, что у нас ситуация, когда товар мы сами не производим, и приходится идти на эти условия», — рассказывает Ижболдин-Кронберг.

Новости

Общество Российские магазины Lego приостановили работу из-за нехватки товаров

Впрочем, курс доллара далеко не единственный фактор, влияющий на цену иностранного товара, отмечает Ижболдин-Кронберг. Сейчас многое определяет логистика. Из-за санкций поставки сократились, логистические цепочки меняются, товары передаются через третьи руки. Издержки растут, и это меняет цену. Сейчас расходы на логистику могут занимать от 10 до 20% стоимости товара. В отдельных случаях (например, когда речь идёт о дефицитных комплектующих) цифра достигает 50%, ведь найти товар и договориться о поставке в этом случае труднее.

По словам экономиста, сейчас всё зависит от того, насколько торговцы иностранными товарами сориентируются и наладят каналы снабжения, как быстро найдут третьи страны, которые согласятся поставлять продукт.

При этом, по мнению Ижболдина-Кронберга, предприниматели обычно быстро ко всему адаптируются. Поэтому дефицита иностранных товаров не случится, а цены всё-таки должны понизиться. Эксперт считает, что к осени ситуация, скорее всего, станет более стабильной. К этому времени активная фаза спецоперации на Украине может закончиться, и хотя бы часть иностранных компаний смогут вернуться в Россию.

Новости

Общество В Барнауле возобновили работу магазины Cropp и House