Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили жителей края с Днём пожилых людей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Международным днём пожилых людей. Поздравление опубликовала пресс-служба краевого правительства.

«В Международный день пожилых людей позвольте выразить вам искреннюю благодарность за труд, силы и талант, которые вы направляли на развитие Алтайского края и страны», — сказано в поздравлении.

Отмечается, что на территории региона проживает около 600 тысяч пенсионеров.

Губернатор и глава АКЗС отметили, что задачей молодого поколения является создание комфортных условий для укрепления здоровья и долголетия пожилых людей.