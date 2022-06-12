Виктор Томенко отмечает День России вместе с барнаульцами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в мероприятиях, посвящённых Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Этот праздник наполняет каждого из нас особыми глубокими чувствами к Родине. Мы любим свою страну и гордимся ею. Россия — это великая страна. Сегодня мы как никогда понимаем всю свою сопричастность к её судьбе», — сказал глава региона во время выступления на площадке, где состоялась экспозиция «Моя Родина — Россия».

Глава региона также рассказал о том, что Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом ЛНР.

Ранее глава Славяносербского района ЛНР Сергей Крамаренко обратился к жителям Алтайского края и рассказал о том, что регионы вскоре подпишут соглашение о сотрудничестве.