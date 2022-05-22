Виктор Томенко поделился эмоциями от посещения «Ночи музеев»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в социальных сетях рассказал о том, как он посетил «Ночь музеев». Глава региона поблагодарил сотрудников музеев за сохранение истории.

«Вместе с жителями краевой столицы на площадке Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая сегодня посмотрел арт-объект „Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля“. Мастера Колыванского камнерезного завода воплотили в каменной мозаике с названием „Принадлежит народу“ очень яркий образ Василия Макаровича Шукшина», — рассказал Томенко.

Следующим объектом стал новый зал в музее «Город», который рассказывает о том, как Барнаул завоевал звание «Город трудовой доблести».

«В „Ночь музеев“ на каждом шагу можно сделать интересные и неожиданные открытия», — отметил губернатор.

Он также рассказал о том, что было на выставках в Центре противопожарной пропаганды и краеведческом музее.