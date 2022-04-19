Виктор Томенко поручил построить амбулаторию и укомплектовать школу современным оборудованием в двух алтайских сёлах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 апреля провёл личный приём граждан, на котором его попросили построить амбулаторию в селе Повалиха Первомайского района и оснастить школу современным учебным оборудованием в селе Приобское Быстроистокского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, жительница села Повалиха рассказала, что в селе живёт больше 3 тысяч человек и население продолжает расти. Здание амбулатории построено в 1935 году, и в нём нет даже лаборатории, поэтому жители вынуждены ездить на сдачу анализов в районную больницу. После встречи с сельчанкой Виктор Томенко поручил краевому Минздраву организовать строительство нового здания.

Кроме того, глава региона встретился с жительницей села Приобского Быстроистокского района, которая попросила укомплектовать местную школу, в которой сейчас идёт капремонт, современной техникой и оборудованием для столовой. Виктор Томенко, в свою очередь, поручил алтайскому Минобру до начала нового учебного года установить новую мебель и оборудование, о котором мечтают дети и педагоги.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что в Бийске не будут закрывать единственный в городе роддом.