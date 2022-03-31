Виктор Томенко поручил сформировать 45-дневные запасы угля в муниципалитетах к 1 сентября

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил к 1 сентября сформировать резервные запасы угля во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Все муниципалитеты должны будут сформировать в качестве резервного угля 45-дневный запас на 1 сентября. Примерно 120 тысяч тонн угля для всех муниципалитетов надо купить. Мы вас поддержим деньгами, чтобы вы имели 45-суточный запас. Муниципалитет сможет поддержать теплоснабжающую организацию путём передачи ей угля на возмездной основе», — пояснил решение Виктор Томенко на совещании с главами районов, городских и муниципальных округов.

Губернатор также обратил внимание на необходимость оказания мер поддержки населения в связи с ростом стоимости угля, при необходимости муниципальным образованиям будет оказана дополнительная помощь из краевого бюджета.

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев на совещании также отметил, что в случае недостатки топлива на площадках, как это было осенью 2021 года, правительство края будет принимать решения о предоставлении из резервного запаса региона угля, в том числе нуждающимся гражданам. В 2022 году такие резервные площадки должны появиться в каждом районе края.