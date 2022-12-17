Виктор Томенко поздравил военных с Днём Ракетных войск стратегического назначения

К поздравлению также присоединился председатель АКЗС Александр Романенко

17 декабря 2022, 13:15, Никита Черников

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили военнослужащих и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения с праздником.

По их словам, это вид войск выполняет ключевую задачу в обеспечении безопасности России и сохранении стратегического баланса сил на международной арене, а также является основой обороноспособности нашей страны.

«В Алтайском крае на боевом дежурстве находится 35-я ракетная Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, которая вносит значимый вклад в защиту национальных интересов России. Здесь служат настоящие профессионалы своего дела, бдительные, ответственные, высококвалифицированные. Военнослужащие успешно осваивают уникальные стратегические ракетные комплексы, разрабатываемые российскими учёными, непрерывно совершенствуют свои навыки, подтверждая гордое звание элиты Вооружённых сил», — отметили политики.

Томенко и Романенко выразили военным глубокую признательность за верность долгу, нелёгкую и благородную службу, а также пожелали им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.