Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём Героев Отечества
К поздравлению также присоединился спикер АКЗС Александр Романенко
9 декабря 2022, 09:20, Никита Черников
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили с Днём Героев Отечества. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Политики отметили, что этот праздник символизирует «несокрушимое мужество и отвагу» российских солдат и офицеров, а также «неразрывную связь поколений воинов, которые отстаивают независимость и целостность России».
По их словам, на алтайской земле родилось «немало настоящих защитников Отечества», которые «прославили себя и свою малую родину» в Афганистане, Сирии, «проявляют героизм» в спецоперации.
«Воинские подвиги остаются в сердцах и памяти народа, на примерах мужества и стойкости воспитываются подрастающие поколения. Для многих жителей края судьбы героев-земляков стали образцами подлинного патриотизма и бескорыстного служения Отечеству! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла и благополучия!» — заключили Томенко и Романенко.
День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. Праздник был установлен Госдумой РФ в 2007 году.
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