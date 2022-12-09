Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём Героев Отечества

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили с Днём Героев Отечества. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Политики отметили, что этот праздник символизирует «несокрушимое мужество и отвагу» российских солдат и офицеров, а также «неразрывную связь поколений воинов, которые отстаивают независимость и целостность России».

По их словам, на алтайской земле родилось «немало настоящих защитников Отечества», которые «прославили себя и свою малую родину» в Афганистане, Сирии, «проявляют героизм» в спецоперации.

«Воинские подвиги остаются в сердцах и памяти народа, на примерах мужества и стойкости воспитываются подрастающие поколения. Для многих жителей края судьбы героев-земляков стали образцами подлинного патриотизма и бескорыстного служения Отечеству! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного тепла и благополучия!» — заключили Томенко и Романенко.

День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. Праздник был установлен Госдумой РФ в 2007 году.